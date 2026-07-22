Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолети на летище "Безмер"

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С гласовете на "Прогресивна България" и ДПС Народното събрание разреши базирането на 8 американски самолета на летище "Безмер". ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" не участваха в гласуването, "Възраждане" бяха против.

Отново с гласовете на ПБ и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужещи да бъдат базирани на летище "Безмер". Един от ПБ беше против и двама се въздържаха, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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