реклама

Народното събрание разреши базирането на 8 военни самолети на летище "Безмер"

22.07.2026 / 14:18 1

Булфото

С гласовете на "Прогресивна България" и ДПС Народното събрание разреши базирането на 8 американски самолета на летище "Безмер". ГЕРБ-СДС, "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" не участваха в гласуването, "Възраждане" бяха против.

Отново с гласовете на ПБ и ДПС беше разрешено на 250 американски военнослужещи да бъдат базирани на летище "Безмер". Един от ПБ беше против и двама се въздържаха, предаде БНТ.

 

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
Серж (преди 31 минути)
Рейтинг: 246469 | Одобрение: 50024
Имею си хас, да не разрешат!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама