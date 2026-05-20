Народното събрание с натоварена програма - НПК, корупция и съдебен контрол

Народното събрание да обсъди на първо четене три законопроекта за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. Два от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият – от Йордан Иванов („Демократична България“) и група народни представители, предаде БТА.

Първият законопроект на служебното правителство предвижда въвеждането на задължителен съдебен контрол за обоснованост и законосъобразност върху постановленията за прекратяване или спиране на наказателно производство за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи публични длъжности. Измененията са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Предложените промени целят въвеждане на ефективен институционален контрол върху действия на ad hoc прокурора, който разследва главния прокурор или неговите заместници, какъвто до момента на практика липсва. С промени в Закона за съдебната власт се предвижда контролът да се осъществява от съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд (контролиращ прокурор), който да се определя на случаен принцип от списък, одобрен от Общото събрание на наказателната колегия. Списъкът следва да включва съдии с най-висок ранг и опит в наказателното правораздаване. Контролиращият прокурор ще се определя още при образуване на производството, като по този начин няма да се допуска период, в който действията на разследващия прокурор да остават без надзор.

Вторият законопроект на служебния кабинет съдържа изменения, които целят пълно и правилно транспониране и прилагане на директиви на ЕС относно процесуалните права.

С измененията в НПК, внесени от Йордан Иванов, се предлага въвеждането на бърз и ефективен съдебен контрол върху 72-часовото прокурорско задържане.

В проекта на дневен ред на парламента за тази седмица е и ратификацията на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и приложенията към него.

Утре се предлага депутатите да изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков относно свлачището на пътя Смолян – Пампорово, в това число данни от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път, информация за наличието на активност на свлачището към момента. Вносители на предложението са депутати от различни парламентарни групи - Цончо Ганев („Възраждане“), Петър Витанов („Прогресивна България“), Александра Стеркова („Демократична България“), Хамид Хамид (ДПС) и Стою Стоев („Продължаваме промяната“).

Изслушването на министър Шишков се предлага да бъде първа точка в четвъртък. След това се предвижда депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за държавната финансова инспекция, внесени от Министерския съвет.

Първа точка в проектопрограмата за петък е първото четене на законопроект за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности, също внесен от редовното правителство.

В петък е предвиден и парламентарен контрол.

