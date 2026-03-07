Нарушител на пътя се опита да подкупи гранични полицаи от Варна, но "получи" белезници
За опит да се подкупят гранични полицаи от Варна, завършил с незабавен отказ, съобщават от ГД "Гранична полиция".
Случаят е от 1 март, когато около 12:30 ч. гранични полицаи от ГПУ- Варна спират автомобил за полицейска проверка в района на старо Старо Оряхово. Ситуация от ежедневната служба, която за секунди поема в друга посока.
При проверката шофьорът не представя свидетелство за управление на МПС. Докато служителите започват съставяне на акт, той се приближава до служебния автомобил и през прозореца пуска две банкноти по 50 евро с предложение „да се почерпят“ и да „оправят работата“.
Реакцията е незабавна. Подкупът е отказан, а на лицето са поставени белезници.
При допълнително извършените справки е установено още нещо. На шофьора никога не е издавано свидетелство за управление на МПС. Повикан е екип на „Пътна полиция“ за тест за алкохол и контролирани вещества. Резултатите са отрицателни.
По случая е образувано досъдебно производство. Уведомени са дежурен прокурор и разследващ полицай.
ГД „Гранична полиция“ припомня, че законът се прилага еднакво за всички. Опитите за подкуп водят до наказателна отговорност.
