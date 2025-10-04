Нарязаха гумите на пет автомобила на варненска улица

снимка: "Виждам те КАТ Варна", Г. Иванов

Собствениците на пет автомобила се оказаха със странично нарязани гуми. За вандалския акт алармира потърпевш във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

Набезите над автомобилите са извършени на ул. "Стара планина" 63 в областния град.

"Колите са паркирани на разчертаните места, без да пречат на никой. Така нарязни не подлежат на ремонт", коментира автора на поста.

Полицията е уведомена и са пуснати две жалби. От Районното ще прегледат записа от видеокамерата на кооперацията. Ако има и други пострадали, могат да си добавят жалбата в РУ, посочва още потърпевшия.

