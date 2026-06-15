Нарязаха гумите на поне 8 автомобила в местността Панорама край Варна

снимка: Фейсбук, "Виждам те КАТ Варна", Г. Чобанов

В неделя, 14 юни, следобед в района на местността Панорама на Златни пясъци поне 8 автомобила са били с нарязани гуми. За това алармира един от пострадалите във фейсбук групата "Виждам те КАТ Варна".

"Сред тях е и моята кола. Задна лява гума на личния ми автомобил е била срязана с нож. Колата ми беше паркирана правилно и без да пречи никому. Другите автомобили също!", посочва потърпевшия.

По негови твърдения са уведомени служителите на 5 РПУ.

"Нямам никакво намерение да оставям нещата така и ще направя всичко възможно да бъде открит идиота-извършител!", пише още пострадалият шофьор, който апелира за връзка с него към други потърпевши на вандалския акт.

Към момента се извършва проверка по случая и е образувано досъдебно производство, посочват от ОД на МВР -Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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