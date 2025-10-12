Насар: Чувствам се на правилното място, когато съм у дома

кадър: Нова тв

Българската звезда във вдигането на тежести Карлос Насар се завърна в родината с третата си световна титла. Щангистът ни спечели историческо злато на Световното първенство във Фьорде, Норвегия. Той завоюва отличието със световен рекорд в изтласкването.

Насар беше посрещнат от близките си и фенове на Правителствения ВИП на летище "Васил Левски"-София под съпровода на гайда и с питка с хляб и сол по стара българска традиция.

"Чувствам се на правилното място, когато съм у дома. Чувствам се добре, чувствам се спокоен. Радвам се, че изпълни това, което обещах", бяха първите думи на шампиона ни на родна земя, предаде Нова тв.

Той сподели, че е имал доста по-оспорвани състезания. "Това също беше доста трудно. В моята категория имах двама иранци и иранец, който беше с косовски паспорт. И трите щаба играха срещу мен. Може би затова и двама от тях не можаха да вземат медали, защото се бяха съсредоточили върху мен. Малко ме разклатиха на изхвърлянето. Но пък не успяха да ме достигнат на изтласкване", сподели световният ни шампион.

По думите му в този момент през главата му минавала само една мисъл - да дойде по-бързо неговият опит, за да "покажа, че това, което се случи, беше недоразумение".

"Успях да победя трима иранци със сила, с подкрепа, със смелост, с вяра, с умени... с много компоненти в едно. Наистина, три щаба играха срещу нас и беше доста трудно", подчерта Карлос Насар.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!