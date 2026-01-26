Насърчават младите във Варненска област към доброволно кръводаряване

Снимка: Булфото, архив

Разширяване на институционалното сътрудничество и привличане на младите към доброволното кръводаряване обсъдиха на работна среща днес областният управител професор Андрияна Андреева и д-р Мирела Кирякова, директор на РЦТХ Варна, съобщават от Областната администрация в морската столица.

„Надграждаме нашето партньорство, което през миналата година беше насочено към общините от област Варна с безсрочната областна кръводарителна кампания „Дари кръв, Спаси живот“, каза професор Андреева. И добави, че през тази година ще разширят сътрудничеството си, за да се насочат към младите хора от областта.

„Убедени сме, че създаването на устойчива култура на безвъзмездно и доброволно кръводаряване сред ученици, студенти и млади хора може да се осъществи чрез системно партньорство между институциите в област Варна“, допълни д-р Кирякова.

За провеждането на съвместни инициативи, кампании и дейности, посветени на доброволното кръводаряване ще се търси взаимодействие с РУО, с университетите, с неправителствени организации и други институции.

В разговора днес бяха обсъдени основните направления на институционалното сътрудничество в сферата на образованието за ученици, студенти, преподаватели и млади хора. Коментирани бяха предложенията на РЦТХ Варна за стимулиране на младежкото творчество, на първото кръводаряване, на събития и дейности в областта на кръводаряването, подкрепата, признанието и отличия към младите хора с принос към доброволното кръводаряване и към посланиците на каузата.

