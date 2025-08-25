Насекомо гигант със зловещо име се появи на български плаж

Кадър Фб, Насекомите и ентомолозите

Огромно насекомо се появи на български плаж.

Мъртвешката глава (Acherontia atropos) е пеперуда от семейство Sphingidae. Едра, с размах на крилете до 12 cm. Гърдите ѝ са тъмнокафяви, на гръбната страна с шарка в охрав цвят, наподобяваща човешки череп с две бедрени кости под него. Предните криле са тъмнокафяви, задните и коремните – охравожълти. Това е единствената пеперуда, която издава звук (цвърчене). Разпространена е най-вече в Африка и Предна Азия. Когато тръгне от Африка отива към Източна и Централна Европа. Среща се през лятото и в България в две поколения. Гъсениците са хранят с отровните листа на татул, зокум, тютюн и т.н. Пеперудите понякога влизат в кошерите и ядат мед. Хранят се също така и с домати и картофени растения. Размножават се по пролет като снасят малки зелени яйца по картофените растения. Имат непряко развитие като минават през пълна метаморфоза.

