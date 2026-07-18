Нашествие на скакалци в Пазарджишко

Пиксабей

Жителите на пазарджишкото село Мало Конаре сигнализират за нашествие на скакалци. Големи групи насекоми се забелязват и в Пазарджик.

Броят на скакалците е огромен, твърдят местните зеленчукопроизводители.

"Скакалците са много сериозен неприятел, който може да донесе до 80% поражение върху посевите", казват те, цитирани от БНР.

Насекомите атакуват и домовете на хората.

"На едно място не по-малко от хиляда, да не бяха и повече. В купчини събрани много скакалци, които бяха много големи. Те хвърчаха във всички посоки. Кацаха и по мен", споделят местните.

Според специалистите, в случая става дума за "Белочелия дектикус", който не е агресивен и не е вреден за реколтата. От Община Пазарджик се ангажираха да предприемат действия в рамките на своите правомощия.

Вчера Община Враца обяви спешни мерки срещу нашествието на скакалци в града. С препарати поетапно ще бъдат обработени всички квартали . Според биолози, прирастът на насекоми се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време.

Редактор "Екип на Петел",

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