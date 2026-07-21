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Нашествие от огромни скакалци в България

21.07.2026 / 11:38 1

Кадър Нова тв

Опасни ли са насекомите за хората и земеделските култури

За нашествие на огромни скакалци алармират през последните седмици хора в социалните мрежи. Сигналите идват от цялата страна, но основно от областите Пазарджик, Пловдив, Благоевград, София и Сливен, предаде Нова тв.  

Жители на Пазарджик споделят, че насекомите с размери между 6 и 10 см са навсякъде. Освен по полето, се срещат по улиците и парковете, като нашествието е предимно в тъмната част на денонощието.

Таня Цветкова, старши инспектор в отдел "Растителна защита" в ОДБХ-Пазарджик, каза в ефира на “Здравей, България”, че установеният вид не е марокански.

Известен е като южен корабокрушенец  - едър представител на семейството на дървестните скакалци. По нейни думи този вид не е опасен са хората и домашните животни, не пренася болести, не е отровен, не търси контакт с хората и не е заплаха за земеделските култури. Храни се с дребни насекоми. Голямата популация в градовете се дължи на климатичните промени, промените в градската среда и светлинното замърсяване. Подобно на нощните пеперуди се привлича от уличните светлини. 

Масовата поява започва средата на юли и продължава до началото на август, след което се срещат единични екземпляри, подчерта експертът.


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ПраБългарин (преди 25 минути)
Рейтинг: 77645 | Одобрение: -28430
Робот, кажи какво пише в Библията по този въпрос. Това може ли да се счита за божие наказание или е нормален природен феномен?

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