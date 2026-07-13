Наши пожарникари спасиха испанско село от пламъците

Кадър Атанас Апостолов

Български пожарникари са в помощ на испанските си колеги. Страната се бори с опустошителни фронтове. Само огнището в югоизточната провинция Алмерия, което вече е под контрол, отне живота на най-малко 13 души.

Вече 13 дни инспектор Атанас Апостолов е рамо до рамо с колегите си в Испания. Най-тежкият пожар, с който се бори, е само преди часове, когато след мълнии избухват 12 огнища в различни точки. Огнената стихия бушува продължително.

Пламъците са в непосредствена близост до населено място, но заради намесата на огнеборците до евакуация на хора не се стига.

„Много близко до него имаше населено място и нашият екип беше разположен с други от испанската пожарна, за да можем да пазим един от фронтовете, който беше близо до населеното място“, казва за bTV инспектор Атанас Апостолов.

„Половин километър, не повече от населеното място. Бързо бяха предислоцирани сили и средства, включи се доста летателна техника, като навреме се успя да се спре фронтът, който се насочваше към селото“, разказва инспекторът.

Условията, при които нашите герои се борят с огъня, не са леки.

„Доста сухо е и е придружено с ветрове в някои от дните над 80 километра в час, с температури около и над 40 градуса. Може да си представите какво е“, казва Атанас Апостолов.

Денят днес е един от малкото спокойни, в които огнеборците ни не гасят, а са в тренировъчен център.

На стотици километри и след четири мисии по гасене на пожари в Гърция, само след няколко дни главен инспектор Сотир Лазаров също ще се отправи към Испания, за да смени колегите си там.

„Най-голямото притеснение е температурата, защото ние сме със защитни облекла и при високата температура това допълнително затопля тялото. Срещу дехидратацията ще бъдем с достатъчно течности, с електролити, за да успеем да преодолеем високата температура“, казва главен инспектор Сотир Лазаров.

Независимо от трудностите работата носи удовлетворение.

„Чувствам се добре, когато помагам, без значение в коя част на света“, казва главен инспектор Сотир Лазаров.

Втората смяна от 20 огнеборци трябва да замине в четвъртък.

Редактор "Екип на Петел",

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