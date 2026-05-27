Нашите девойки поведоха на Европейското първенство във Варна

Снимка Фейсбук, Българска федерация по художествена гимнастика

Българските грации направиха впечатляваща заявка за медалите на Европейско първенство по художествена гимнастика в Двореца на културата и спорта във Варна, след като оглавиха временното класиране в отборната надпревара при девойките след изиграването на първите два потока.

Националният тим в състав Деа Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова събра общ актив от 102.250 точки и излезе начело пред силните състави на Украйна и Испания.

Истински фурор направи Деа Емилова, която записа най-високите оценки до момента на шампионата на двата уреда, на които игра – 25.850 на бухалки и впечатляващите 26.800 на лента. Сияна Алекова също блесна и буквално отвя конкуренцията на обръч, където получи 26.650 точки и уверено поведе във временното класиране, пишат на страницата на Спорт, само спорт...още спорт във фейсбук!

По-трудно премина съчетанието на най-младата в отбора – Александра Петрова. Българката допусна грешки на топка и с оценка 22.950 точки заема временната шеста позиция. Въпреки това тя показа характер, след като именно на нея се падна тежката задача да открие участието на България в отборната надпревара.

След първите два потока България е лидер със 102.250 точки, пред Украйна със 100.550, а Испания засега остава трета с 94.050 точки.

Най-важното обаче тепърва предстои. Следобедните потоци ще определят кои държави ще стигнат до медалите, но едно вече е сигурно – България отново показа, че е сред големите сили в европейската художествена гимнастика.

