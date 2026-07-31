Наско Сираков става почетен президент на "Левски"

Снимка ПФК Левски

Общото събрание на Професионален футболен клуб „Левски“, което ще се проведе на 14 септември 2026 година, предстои да гласува ключови промени в ръководството, включително създаването на поста почетен президент. Информацията съобщават от БГНЕС, позовавайки се на публикация от икономиста и член на Контролния съвет на сдружение „Левски на левскарите“ Петър Ганев, който анализира поканата до акционерите.

Собствениците на акции в клуба ще разгледат предложения за сериозни промени в устава на дружеството. Основният акцент е преминаването към едностепенна система на управление, която ще се осъществява от нов Съвет на директорите, съставен от петима членове.

„В поканата до акционерите има интересни моменти. Този съвет изглежда ще има доста широки правомощия, тепърва ще четем внимателно предложените текстове“, коментира Ганев в своя профил. Той допълва, че към момента в официалните документи липсват конкретни имена за бъдещите ръководители, но изразява очакване представителите на сдружението да имат възможност да се запознаят с тях през следващите седмици, пише dunavmost.com.

Новият статут на Наско Сираков

Най-знаковата структурна промяна е въвеждането на изцяло новата длъжност за клуба – почетен президент. Според предложените текстове, лицето на тази позиция ще има право да участва в заседанията на Съвета на директорите със съвещателен глас, но единствено по въпроси, които касаят спортно-техническото развитие.

„Това изглежда като позиция за Сираков, която може да означава и оттеглянето му от реалното управление на клуба (ако не е част от Съвета на директорите)“, анализира икономистът.

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Увеличаване на капитала и бъдещето на стадиона

Дневният ред на предстоящото Общо събрание през септември включва и дискусии около евентуално вдигане на капитала на дружеството, което тепърва ще бъде обсъждано в детайли от акционерите.

Освен това, по изрично настояване на „Левски на левскарите“, в поканата са включени и точки относно дългосрочната визия за развитие на клуба през следващите пет години, както и плановете за изграждане на изцяло нов стадион.

„По тази тема мълчанието остава пълно“, категоричен е Петър Ганев по отношение на инфраструктурните намерения на настоящото ръководство.

Редактор "Екип на Петел",

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