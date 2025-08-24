Наследникът на собственика на БТВ продава дела си в PPF Group

Снимка: PPF/Twitter

Петр Келнер Младши, син на основателя на инвестиционната група PPF Петър Келнер, който загина при катастрофа с хеликоптер през 2021 г., е сключил споразумение за продажба на своя 10% дял в PPF Group NV на останалата част от семейството на чешкия милиардер, което вече притежава контролния дял в компанията, съобщава вестник Hospodarske Noviny. Според публикацията, сделката е на стойност около 40 милиарда чешки круни (около 1,9 милиарда долара) и включва продажба на дела на съпругата на Петр Келнер, Рената Келнерова, и техните три дъщери, пише Дир.бг.

PPF Group NV, основана от Петър Келнер през 1991 г., е международна инвестиционна група, която управлява операции в 25 страни, с фокус върху телекомуникациите, финансовите услуги, медиите и електронната търговия. У нас тя управлява bTV Media Group чрез Сентръл Юропиън Медиа Ентърпрайзис.

След смъртта на Келнер през 2021 г. в Алберта, Канада, семейството му запази контрола върху компанията, като Рената Келнерова пое активна роля в управлението. Тази нова сделка подчертава стремежа за консолидиране на семейния контрол върху бизнеса, отбелязват анализатори, цитирани от Bloomberg.

Според допълнителна информация от Bloomberg, продажбата на дела на Петър Келнер Младши е част от по-широка стратегия на семейството да укрепи финансовата си структура. PPF е известна с големите си сделки, включително продажбата на телекомуникационни активи за 2,15 милиарда евро на Emirates Telecommunications Group през 2023 г. и изтеглянето си от азиатските пазари, за да се съсредоточи върху Европа. Трансакцията за 40 милиарда круни е сред най-големите вътрешни прехвърляния на активи в чешкия бизнес сектор напоследък, което подчертава значението на семейните династии в регионалната икономика.

Източници от Hospodarske Noviny добавят, че сделката все още подлежи на одобрение от регулаторните органи, но се очаква да бъде финализирана до края на годината. Това движение може да повлияе на бъдещите инвестиционни планове на PPF, особено след като компанията вече разполага с активи на стойност над 43 милиарда евро и е ключов играч в Централна и Източна Европа.

