Наследниците на загиналите от случая "Петрохан – Околчица" днес влизат във владение на имота

кадър: bTV

Развитие по случая с трагедията в бившата хижа „Петрохан – Околчица“, при която загинаха шестима души. Днес наследниците на жертвите официално влизат във владение на имота.

Рразследването започна на 2 февруари, след като в сградата бяха открити телата на трима души. При последвалите действия на разследващите бяха намерени още три тела, а случаят предизвика широк обществен отзвук.

Процедурата по въвода във владение се извършва от съдебен изпълнител, като собствеността върху имота се придобива по силата на Закона за наследството. Част от близките на загиналите пристигнаха на място още преди 10 часа и след уточняване на процедурата с длъжностните лица се отправиха към бившата хижа, информира bTV.

Пътят към имота, който беше затворен веднага след откриването на първите тела и остана недостъпен до края на април, днес отново е временно ограничен. На място има три полицейски патрула, които не допускат външни лица до приключване на процедурата.

Все още не е ясно колко време ще продължи въвеждането във владение. След приключването му се очаква достъпът до района отново да бъде възстановен.

Редактор "Екип на Петел",

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