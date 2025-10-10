Наследството на първия милионер на прехода, създал "Риск печели, риск губи", стърчи на 15 метра над български град
Започва процедурата по премахването на гигантското съоръжение на ул. "Ал.Стамболийски" 22
Бургас започва процедурата по премахването на 15-метрова антена, тежаща над 3,5 тона, научи Флагман.бг. Повече от 30 години опасното съоръжение, което стърчи от сградата на ул. „Ал. Стамболийски“ 22 – до Младежкия дом в Борисовата градинка, сякаш е приемано за даденост от всички живеещи в района, предаде Флагман.
Мнозина вярват, че това е антена на мобилен оператор и са убедени, че е добре стабилизирана и състоянието ѝ се проверява редовно, но се лъжат – оказа се, че на покрива на сградата никой не се е качвал, за да инспектира въжетата и конструкцията повече от две десетилетия.
„Тази антена е строена преди много време за нуждите на телевизията на Емил Райков – РЕНТ ТВ. Тя обаче не съществува отдавна, фирмата собственик е фалирала и това съоръжение на практика е ничие. То е рисково и трябва всяка година да се проверява поне по два пъти – да се види как е захванато, какво е състоянието на въжетата, защото да не забравяме, че ние сме морски град и има силна ерозия от морската вода“, разказа пред Флагман.бг общинският съветник Стойко Андреев, който от няколко месеца е подел инициатива по премахването ѝ.
През миналата година той е сигнализирал зам.-кмета по строителството Чанка Коралска, която е съдействала незабавно, и са започнали процедура по установяване на собственика, сигнализиране на РДНСК, тъй като това е съоръжение от трета категория и за него отговаря държавата.
Междувременно на място са изпратени специалисти, които са установили, че въжетата все още са здрави, но какво е състоянието на 15-метровото желязно скеле, което държи съоръжението – никой не може да каже.
„Това съоръжение е много опасно, защото има силни ветрове и може да падне. Ако нещо се случи, ще настъпят големи поражения“, предупреди Стойко Андреев.
Неговото проучване показало, че при изграждането на сградата, строена в началото на века от Емил Райков, са били проектирани колони, които да стабилизират антената, но не всички са изградени. Три от шестте колони били прекъснати на четвъртия етаж, а впоследствие в отдушниците е вкарвана арматура, за да се обезпечи сигурността на конструкцията.
Антената ще бъде свалена с кран. Имало идея и акцията да бъде проведена с хеликоптер, но се оказало, че няма как това да стане безопасно, тъй като наблизо липсва подходяща площадка.
В края на миналия век и началото на този, първият милионер в Бургас след 1989 г. Емил Райков успя да превърне РЕНТ ТВ в единствената извънстолична телевизия, която излъчва ефирно. Това бе причината да изгради и внушителното съоръжение на покрива на сградата, в която смяташе да живее. Градската легенда разказва, че в нея той си е проектирал дуплекс апартамент с малък закрит басейн.
Райков обаче така и не заживява в сградата на ул. „Ал. Стамболийски“ 22, тъй като продава телевизията на софийската компания „Билдком“ и се изнася от Бургас. Впоследствие заминава за Испания с приятелката си, оставяйки след себе си много дългове. Накрая се мести в Дубай, където живя над 15 години, върна се тихомълком в София, а през 2021 година почина на 70-годишна възраст. (ВИЖТЕ ТУК)
Всъщност общоизвестен факт е, че причината да напусне и България е разбитата нелегална фабрика за цигари в кв. Крайморие. След закриването на този бизнес, финансовата му мощ западна и той лека-полека започна да се отървава от активите си.
Емил Райков е един от легендарните бизнесмени на прехода в Бургас. По времето на социализма той не блести с кариера или високи постове – не е фигура нито в партията, нито в държавния апарат, а си вади хляба като обикновен дисководещ по Черноморието и допълва приходите си с чейнч и дребни далавери.
Въжетата са сравнително запазени, но никой не може да даде становище за желязните колони, които се оказва, че не са добре обезпечени и в самата сграда
След 10 ноември Райков, за когото впоследствие стана ясно, че е агент на ДС, открива първата видеотека в Бургас и бизнесът му бързо се разраства – открива заведения, става автомобилен дилър и т.н. През септември 1993 г. заедно с бившия контраразузнавач Оник Калустян основават небезизвестната Първа частна милиция, в която се включват бившите топполицаи от бургаското подразделение за борба с масовите безредици (БМБ) – Георги Николов – Мечката и Найден Милков.
Първият офис на охранителите се помещаваше в най-новото заведение на Райков – „Европул“, в центъра на Бургас. В началото на 1994 г. обаче Райков той създаде и РЕНТ ТВ. Начинанието изисква огромни за времето си инвестиции и Емил Райков тегли кредит от Първа частна банка в размер на 600 000 долара, с което купува супермодерна техника, сред която и прословутата антена.
В кратък срок телевизията изгражда собствено студио и редакция, откъдето ежедневно се излъчват регионални новини и сутрешен блок. Сред запомнящите се авторски формати е емблематичното предаване „Паралакс“ с автор и водещ Валентин Касабов, както и „Риск печели, риск губи“ с водещ Петър Генчев, както и редица други популярни имена в журналистиката.