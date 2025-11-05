Насрочиха нова дата за дело по спор за ПУП във варненския район "Младост"

Булфото

Варненският административен съд насрочи нова дата за разглеждане в открито заседание по дело, образувано по жалба на "Амура сити" против заповед от 14 март 2025 г. на заместник-кмета на Варна. Заповедта е за одобрен ПУП-ПРЗ за шест урегулирани поземлени имота със смесено предназначение, които се намират в район "Младост" във Варна.

Новата дата на делото (адм. дело №1942/2025) е 2 декември 2025 г. с начален час 15.30.

Жалбоподателят твърди, че с оспорената заповед са проектирани само частни пътища и така е лишен от достъп до имотите си. За проверка на твърденията му и с цел преценка допустимостта на жалбата е назначена допълнителна съдебно-техническа експертиза, информираха от пресслужбата на Административния съд във Варна.

Припомняме, че през август 2025 г. Варненският административен съд остави без разглеждане дело по жалба на "Амура сити" за спирането изпълнението на виза за строеж в район "Младост" във Варна. Със същата жалба беше оспорена и виза за проучване и проектиране, издадена на 10.12.2024 г. от Главния архитект на Община Варна, по заявление на "Берия" ООД, собственик на поземлен имот в ж.к. "Трошево". Управител на "Берия" е Ивелин Михайлов, предаде Радио Варна.

