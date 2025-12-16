Насрочиха заседание на Националния съвет на БСП

Кадър БСП

Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на Националния съвет на партията Атанас Зафиров и насрочи заседание на НС на 10 януари 2026 г., съобщиха на сайта си от БСП.

Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства, допълват от формацията.

Излъчена е и група за участие в консултациите при президента Румен Радев на 17 декември (сряда) в състав - Атанас Зафиров, Драгомир Стойнев, Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов и Манол Генов.

БТА припомня, че Изпълнителното бюро е органът в БСП, който взима оперативните решения. В Бюрото освен председателя Атанас Зафиров членуват 24 души, сред които петимата зам.-председатели - Иван Таков, Калоян Паргов, Иван Пешев, Драгомир Стойнев и Иван Иванов и четиримата организационни секретари - Деян Дечев, Атанас Атанасов, Цветелина Пенкова и Филип Попов.

Останалите членове на органа са: Кирил Добрев, Манол Генов, Владимир Москов, Борислав Гуцанов, Кристиан Вигенин, Жельо Бойчев, Иван Ибришимов, Йордан Младенов, Трифон Панчев, Калин Калапанков, Стефан Бурджев, Габриел Вълков, Дора Янкова, Динко Желев и Николай Тишев.

Вчера от БСП - Кюстендил настояха за оставката на ръководството на партията и провеждане на конгрес, на който да бъде избрано ново ръководство.

Общинският съвет на БСП е определил участието на партията в управлението на страната като груба политическа грешка, което според членовете му ще доведе до негативни последствия върху бъдещето на партията и членската маса. Според местната партийна организация връзката между низовите структури и централно ръководство е сведена до катастрофално ниво.

