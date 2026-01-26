Настаниха принудително в психиатрично отделение мъжа от Варна, обвинен в убийството на майка си

Снимка: Булфото

Състав на Окръжен съд – Варна определи мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 42-годишен мъж, обвинен, че убил по особено мъчителен начин и с особена жестокост своята майка. Тежкото престъпление било извършено на 24 януари в къщата, в която майката и синът живеели в Приморски парк. Сигналът за него бил подаден от 42-годишния мъж, който на телефон 112 съобщил за извършеното убийство, а по-късно бил привлечен като обвиняем за смъртта на 62-годишната си майка.

По предварителни данни смъртта на жената е настъпила в резултат на нанесените ѝ множество прободно-порезни рани с нож.

От прокуратурата мотивираха искането си за определяне на най-тежката мярка за неотклонение с факта, че макар и в много начален етап, по делото са събрани доказателства за съпричастността на 42-годишния мъж към убийството. Опасността да се укрие или да извърши друго престъпление се подкрепя от предвиденото най-тежко наказание в Наказателния кодекс, посочиха от прокуратурата в съдебното заседание.

След като се запозна с материалите по делото и становищата на страните, Варненският окръжен съд прецени, че са изпълнени законовите изисквания за определяне на най-тежката мярка за неотклонение. Събрани са достатъчно доказателства, от които обосновано да се направи предложение за съпричастността на лицето към извършеното престъпление, както и се установява реална опасност той да извърши престъпление или да се укрие. Този извод се извежда от вида на деянието и предвиденото наказание – от 15 до 20 години „лишаване от свобода“, „доживотен затвор“ или „доживотен затвор без право на замяна“. Поради изложените съображения, Варненският окръжен съд прецени, че най- подходящата мярка за неотклонение спрямо 42-годишния мъж е „задържане под стража“.

В друго производство, предвид наличните данни за психиатрични проблеми, прокуратурата поиска от съда мъжът да бъде принудително настанен за изследване в специализирано заведение. В съдебно заседание назначеното вещо лице посочи, че лицето от много години е с поставена диагноза „параноидна шизофрения“ и многократно е постъпвало за лечение в психиатрична болница. Препоръката му бе, за да се изясни разбирал ли е свойството и значението на извършено да бъде настанен принудително за изследване.

Тричленният съдебен състав на Варненския окръжен съд одобри искането на прокуратурата и настани принудително обвиняемия в психиатричното отделение на болницата към Затвора в Ловеч за срок до 30 дни, за да бъде установено психическото му състояние, разбирал ли е свойството и значението на извършеното и можел ли е да ръководи постъпките си. Изследването е необходимо, за да се установи възможно ли е воденето на наказателен процес срещу него.

Определенията по двете производства на Окръжен съд – Варна подлежат на обжалване.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!