Наставникът на Лудогорец: За нас най-важното е, че сме там
снимка: Булфото
Наставникът на Лудогорец Руи Мота поздрави футболистите си за елиминирането на Шкендия, което осигури на "орлите" участие в основната схема на Лига Европа. Треньорът обаче допълни, че през втората част футболистите му са изпуснали контрола на мача след няколко лесно изгубени топки, заради което получиха гол и реваншът със северномакедонския шампион отиде в продължения, където българският първенец вкара две попадения за крайния успех с 4:1.
"Направихме много добра първа част. Подобрихме се спрямо първата среща, отбелязахме два гола, можехме и трети. През втората част започнахме да губим топки, допускахме грешки и изпуснахме контрола.
В този момент Шкендия отбеляза, но моите футболисти работиха страшно много, за да елиминираме съперника. Поздравявам ги! Всеки помогна.
Започнахме да губим лесно топката и осъществиха някои контраатаки. Това беше труден момент, но след това намерихме нашия ритъм и доминирахме в продълженията. Заслужавахме да продължим напред.
Това, което направи отбора в Скопие, трябваше да бъде заличено. Определено не е лесно, играчите се борят винаги докрай и затова го правят възможно.
За нас най-важното е, че сме там", каза за Спортал Мота.
