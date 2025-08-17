Настояват Йоргос Мазонакис да остане в психиатрията до 3 месеца

Кадър Фб

Гръцката звезда Йоргос Мазонакис продължава да бъде хоспитализиран в психиатрична болница в гръцката столица Атина. На 14 август по искане на семейство му чрез прокурорско решение той беше настанен в болничното заведение.

Последва изявление на певеца, в което беше чрез адвоката му обвинява членове на семейството си за текущата ситуация. По-конкретно сестра си Васо, която беше негов мениджър, информира Bulgaria ON AIR.

От октомври 2024 година Мазонакис заведе дело срещу нея за финансови злоупотреби.

В психиатричната болница певецът е прегледан от двама психиатри, които смятат, че той трябва да продължи лечението в болница, като то може да продължи до три месеца. От своя страна адвокатът му смята, че Мазонакис ще бъде освободен в понеделник.

"За нас, семейството на Йорго, това, което има значение, са неговото здраве, безопасност и живот. Всичко останало, не ни засяга, не ни докосва, не подхождаме към него. Разбира се, това не може да бъде област на спор. Когато рискът за живота му отпадне, всяка трета страна може да прави изявления, да изразява позиции и да защитава каквото смята, че ще го направи познат и обичан", заявиха от адвокатската кантора "Власис и партньори" като пълномощник на семейство Мазонакис.

