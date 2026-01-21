Настояват висшето образование да се превърне в реален приоритет в страната

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Държавните висши училища са в основата на провежданите от държавата политики в сферата на висшето образование, ние настояваме то да се превърне в реален приоритет на политическия и обществен живот в страната, отчитайки спецификите на различните видове висши училища. Това се казва в декларация от Управителния съвет на Националното сдружение на държавните висши училища в Република България, цитирана от БТА.

В нея се отбелязва, че за тази цел е необходимо да има устойчив политически консенсус в посоката и смисъла на провежданите политики, което ще осигури приемственост, последователност и предвидимост в по-нататъшното надграждане и усъвършенстване на висшето образование в страната ни. Необходимо е устойчиво финансиране и осигуряване на предвидения минимум финансови средства в проектобюджета за 2026 г.

Без това не би било възможно да осигурим качествено обучение на младите поколения българи и поради тази причина категорично се противопоставяме на идеите за законодателни промени, лишаващи академичните ни колегии от достойно заплащане на полаганите усилия и труд, а студентите и докторантите от необходимата финансова подкрепа. Ние не предоставяме обикновени „образователни услуги“, а подготвяме и изграждаме хората, от които зависи бъдещето на България и които в следващите десетилетия ще определят развитието на всички ключови сфери в обществения, икономическия и културния живот на страната ни, заявяват от Управителния съвет на Националното сдружение на държавните висши училища.

Следва пълният текст на декларацията от Управителния съвет на Националното сдружение на държавните висши училища в Република България:

На своя национална среща за по-нататъшно модернизиране на висшето образование, проведена на 15 януари 2026 г. в Пловдив, Сдружението на държавните висши училища в Република България, с участието на 28 висши училища, национално представителните синдикални и работодателски организации, НПСС и Министерството на образованието и науката се обединиха около следната позиция:

Сферата на висшето образование в България е една от най-реформираните публични системи и една от малкото, в която съществуват реални механизми за измерване на качеството на преподаване и на извършваните научни изследвания. В изминалите години беше приета национална стратегия, във фокуса на която е поставено качеството. Бяха приети и съответните законодателни промени, които създадоха необходимите предпоставки за провеждането на реални политики, даващи възможност българското висше образование да се превърне в напълно равнопоставена и пълноценна част от общоевропейското образователно пространство. Националната агенция за оценяване и акредитация, изградената като независимо външно оценяване, рейтингова система и регулярната система на вътрешно атестиране на преподавателите и служителите дадоха възможност българските висши училища да се включат изключително успешно в изгражданите европейски университетски алианси и да партнират със собствен научен принос в големи международни изследователски проекти. Всичко това доведе в последните години до засилен интерес сред младите хора към българското висше образование и го превърна в предпочитана академична среда за придобиване на задълбочени професионални знания и умения.

