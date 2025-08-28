Настояват за единен регламент за багажа в самолетите в Европа

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Единен регламен за багажа в самолетите в Европа. Това настоява българската национална асоциация "Активни потребители", стана ясно от думите на найния изпълнителен директор Богомил Николов, който гостува в Нова телевизия.

В моменвта всяка авиокомпания си е измислила собствени правила, собствени размери и отгоре на това много често ги променя, за да може да затрудни още повече пътниците. Целта й и като пасажера стигне на гейта да не отговаряте на изискванията и така тя да поиска доплащане.

Заради това се изготвя общ Европейския регламент, който да регулира правата на пътниците. Той не е окончателно приет, неговото изменение, 10 години стоеше на трупчета, обясни Николов.

Ние настояваме точно за това - да има еднакви правила за багажите за всички авиокомпании, допълни още той и поясни, че цената е следствие от правилата, като така отговори на водещия Николай Дойнов, който попита за това, че компаниите оперират с различни ценови политики.

Според мен най-разумното е да имаме еднакви размери за багажите, обясни още Богомил Николов.

