Настояват за паметник във Варна в памет на загиналите коне във "Фанагория"

Булфото

За изграждането на паметник в памет на седемте коня, загинали при пожара във Фанагория, ще настояват във Варна. Това съобщи в ефира на Радио Варна Дилян Григоров, който е част от екипа на историко-етнографския комплекс "Прабългарско селище Фанагория" и общински съветник от Варна. Общината и държавата трябва да застанат зад "Фанагория" и да я подкрепят, заяви Григоров. Той допълни, че от политическа партия "Възраждане" ще настояват за подкрепа по време на сесията на Варненския общински съвет тази седмица.

Григоров заяви:

И на национално, и на общинско ниво, ще настояваме за подкрепа. В ход е и дарителска кампания в помощ на треньора Петко Тишев, чието семейство остана без препитание. Оцелелите четири коня в момента са настанени в конната база в Любен Каравелово, за тях също ще има нужда от средства, както и за материалите, които изгоряха.

Дилян Григоров определи гледката след пожара като ужасяваща. На никого на пожелавам да види това на живо, подчерта той, след което заяви, че има съмнения за умишлен палеж, въпреки официалната информация, че късо съединение е предизвикало пожара. По думите на Григоров, в конюшнята е имало ток по време на инцидента. Лампа е била светната и отвън, категоричен е Григоров:

Това място се пада най-далеч от контролната кула и е слабо обхванато от камерите. Стената е сламена и лесно запалима, има сериозни съмнения за умишлен палеж.

Конюшнята е била изградена изцяло от дърво, за да бъде съобразена със стила на комплекса, обясни Григоров.

По време на инцидента треньорът Петко Тишев, който е нощувал в помещение във "Фанагория", за да се грижи за конете, се е събудил от шума на пожара. Веднага е тръгнал към централния кран за водата, забравяйки, че тя е спряна заради ниските температури навън. Треньорът изгаря дланите си, но стига до кофа с вода, подготвена за животните. Въпреки болката, започва да отваря боксовете и да се опитва да изведе конете един по един. За съжаление, по-младите и неопитни коне не оцеляват. Петко губи съзнание, опитвайки се да спаси останалите, но кучета от базата започват да лаят и да дърпат треньора, спасявайки неговия живот. Четирите оцелели коня имат опит в огнени спектакли, това може би е една от причините да се спасят от огъня, предположи Дилян Григоров.

Той коментира и изказване на районния кмет на "Аспарухово", според когото дейността на "Фанагория" е незаконна заради изтекъл договор. Григоров определи думите на Ивайло Маринов като скандални.

Дилян Григоров припомни, че конна база "Фанагория" е изградена като учебен комплекс, а по програми на образователното и културното министерство до 2020 г. цели класове са се обучавали там. Недостигът на средства е причина за състоянието на комплекса през последните години, допълни Григоров. Условията за конете обаче са били отлични, подчерта той.

