Настояват за спешно финансиране на веломрежата във Варна

Представители на „Възраждане“ във Варна настояха за спешно развитие на велосипедната инфраструктура в града и критикуваха местната администрация, че години наред бави реализацията на ключови проекти за велоалеи.

Темата беше поставена след засиления интерес към колоезденето покрай провеждането на Giro d’Italia в България, съобщават от пресцентъра на партията.

„След еуфорията от Джирото се видя, че има много хора, които карат велосипеди и искат да се занимават с това. В същото време Варна продължава да няма нормална веломрежа“, заяви народният представител от „Възраждане“ Коста Стоянов.

Има места, където е трябвало да бъде реализиран общински проект за велоалея, но той така и не е бил изпълнен.

Колоездачът Евгений Балев обясни, че става въпрос за трасето, свързващо бул. „Владислав Варненчик“ с района на „Метро“, което е било включено в националната програма за финансиране на стойност 100 млн. лева.

„Не е ясно защо Общинската администрация реши да извади този проект от програмата. А той включваше не само велоалея, но и няколкостотин паркоместа, буферен паркинг, пробив и ремонт на съществуващия път“, коментира още Балев.

Общинският съветник от „Възраждане“ Дилян Григоров подчерта, че проектът е бил подготвен в голяма степен и може сравнително бързо да бъде реализиран.

„Проектът остава на карта, защото има готов работен проект и готова тръжна документация. Надяваме се още тази година да влезе в бюджета“, заяви Григоров.

По думите му вече има и друга подготвена велотраектория по бул. „Княз Борис I“, съгласувана с велоклубовете и Общинската администрация.

„За тази велотраектория вече има осигурени средства в бюджета за 2025 г. В момента се чакат единствено възлагателните писма“, посочи той.

От „Възраждане“ съобщиха още, че в момента се проектират още четири нови велоалеи във Варна и ще настояват всички проекти да бъдат включени в бюджета за 2026 година.

„Поискали сме количествено-стойностни сметки за тази велоалея, за останалите четири проекта и за велотраекторията. Ще настояваме те да бъдат финансирани и реализирани“, каза общинският съветник Дилян Григоров.

Според представителите на „Възраждане“ премахването на проекта от националната програма е било сериозна управленска грешка.

„Ако не започнем да реализираме поне готовите проекти, не е ясно кога Варна изобщо ще има истинска веломрежа“, заяви още Григоров.

От „Възраждане“ обявиха, че ще продължат да настояват за изграждането на велоалеи и увериха велоклубовете и колоездачите, че могат да разчитат на тяхната подкрепа.

