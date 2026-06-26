Настояват за спешно изслушване на трима министри заради Черноморието и „Мальовица“

Снимка: „Прогресивна България“

Народни представители от парламентарната група на „Прогресивна България“, членове на Комисията по туризъм в 52-рото Народно събрание, внесоха искане за спешно изслушване на министрите на регионалното развитие, околната среда и водите и транспорта по две теми с висок обществен интерес – предполагаемо замърсяването на българското Черноморие с мазутни отлагания и спрените строителни дейности по проекта за лифт в курортен комплекс „Мальовица“. Сред вносителите е и заместник-председателят на Комисията по туризъм Ясен Щерев, съобщават от пресцентъра на партията.

Според депутатите обществото очаква пълна прозрачност относно действията на институциите по случая с Черноморието. Те настояват министрите да представят информация за произхода на замърсяването, установен ли е неговият източник, какви мерки са предприети за ограничаване и почистване на засегнатите участъци, какви са резултатите от извършените проверки и какви действия ще гарантират, че подобни инциденти няма да се повторят.

Искането идва в разгара на летния туристически сезон, когато всяка информация, свързана с чистотата на морската вода и плажовете, има пряко отражение върху доверието на туристите, репутацията на България като туристическа дестинация и икономиката на крайбрежните общини.

Втората тема, по която депутатите настояват за официални отговори, е спирането на проекта за изграждане на лифт в курортен комплекс „Мальовица“. Те искат да бъдат изяснени причините за прекратяването на строителните дейности, текущият етап на административните производства и необходимите последващи действия за развитието на проекта.

„Днес повече от всякога обществото очаква бързи действия, прозрачност и ясни отговори от институциите. Темите за състоянието на Черноморието и развитието на ключови туристически проекти не са политически - те засягат пряко туризма, инвестиционната среда, опазването на околната среда и безопасността на гражданите. Именно затова настояваме за открит диалог с изпълнителната власт и за навременна информация по тези въпроси“, заяви заместник-председателят на Комисията по туризъм Ясен Щерев.

С предложението си депутатите от „Прогресивна България“ целят парламентът да упражни ефективен контрол върху действията на изпълнителната власт, а обществото да получи навременна, достоверна и официална информация по въпроси, които имат пряко значение за туристическия сектор и обществения интерес.

Редактор "Екип на Петел",

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