Настройте бойлера на зимен режим

Кадър Пекселс

Зимата е на прага ни и дори най-добре затопленото жилище има нужда от подготовка, за да премине сезонът по-лесно и по-икономично. Този път ще поговорим за бойлерите и за това как да се погрижите да ви служат добре и без проблеми във време, в което топлата вода е повече от необходима.

Проверете резервоара

Факт е, че всички бойлери имат топлоизолация, за да затоплят по-лесно водата и да поддържат температурата ѝ с минимални разходи на енергия. Но с времето тя може да се увреди и да не е достатъчно ефективна. Така че е добре да я прегледате, преди да дойдат студовете.

Освен това, на дъното на резервоара постоянно се натрупват утайки и котлен камък, особено ако живеете в район с по-варовита вода. Варовикът и отлаганията пречат на ефективността на уреда и могат да намалят живота му. Така че е добре да извършите проверка и да почистите резервоара. Как да направите това ще прочетете в указанията за употреба на производителя.

Проверете предпазния клапан

Всички бойлери разполагат с обезвъздушителен клапан, който ги предпазва от свръхналягане и не позволява да се връща вода във водопровода. Проверете дали вашият работи, като повдигнете лоста на вентила. Внимавайте, защото от там трябва да потече гореща вода. Ако това не се случи, може да се наложи да смените клапана.

Намалете температурата

Да намалите настройката на температурата може да ви се стори странна идея, защото именно през зимата имаме нужда от повече топла вода, за да живеем комфортно. Но в студено време бойлерът ще се нуждае от повече електричество, за да подгрява и поддържа температурата. Ако понижите настройките, ще спестите от сметките за ток. Но все пак се погрижете да направите настройката на повече от 50 градуса, за да избегнете развитието на бактерии.

Проверете тръбите

Вече споменахме, че всеки бойлер има изолация, която го прави по-икономичен. Но докато стигне до кранчето на чешмата, топлата вода преминава през водопроводните тръби, при което може да се охлади значително. Това може да бъде още по-осезаемо, ако бойлерът е далече от чешмата и тръбите преминават по външни стени.

Ако имате такъв проблем, ще се наложи да направите ремонт у дома и да изолирате тръбите. Процедурата не е сложна, но все пак изисква да оголите тръбите и да ги скриете отново в стената.

Проверете също така дали няма течове по тръбите, които биха довели до загуба на вода и електричество. Ако забележите, че на някоя стена има влажно петно или място с променен цвят, най-вероятната причина е теч в тръбите.

Изберете правилно мястото на бойлера

И още един съвет, който важи повече за времето, когато ще правите ремонт. Погрижете се да разположите уреда така, че да е в отопляема част на дома ви. Нека бъде облегнат на вътрешна стена, в топло помещение. Може да ви се стори удобно бойлерът да е монтиран в гараж, мазе или килер, за да не отнема от пространството вкъщи. Но за зимата това не е добра идея, тъй като ще затопля по-трудно водата, ще изразходва повече енергия и ще бъде по-малко ефективен.

