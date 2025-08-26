Натали Трифонова грее от щастие с голям корем на имения си ден

Кадър Фб

Натали Трифонова грее от щастие.

Тя показа корема си в напреднала бременност и си пожела честит имен ден с хаштаг.

Ето какво написа наскоро Натали.

"Съвсем скоро ще стана майка за първи път и вълнението ми е огромно!💙 Всеки ден подготвям малки и големи неща, за да посрещна бебето в уютен, спокоен и безопасен дом. За мен детайлите са важни – от мекото одеялце до кърпичките, които винаги ще са под ръка. Сигурна съм, че когато най-важният човек в живота ми се появи, ще имам всичко необходимо, за да му дам най-доброто."

