Натали Трифонова се завърна след раждането

Кадърът, който е пуснала чаровната мама Натали изненада хилядите й почитатели. На фотото се вижда как родилката шофира лъскавата си кола скоро след като стана майка. Хубавицата е облечена късо палто с косъм. А отдолу се показва много дантела в телесен цвят. Феновете си задават въпроса по нощница ли е красивата мама или е забравила върху комбинезона да си облече друга дреха?, пише Хот Арена.

Няма кой да отговори на любопитните фенове. Но те са категорични, че блондинката изглежда зашеметяващо и сякаш раждането на първото й дете изобщо не се е отразило на перфектната й форма. Така Натали разби на пух и прах твърденията, че има вероятност да напълнее и да не може бързо да се отърве от излишните кила. Натрупани по време на бременността. Трифонова е поредното доказателство, че бременността е един съвсем нормален процес и бързо се влиза във форма след него. Когато не прекаляваш с храната и да се тъпчеш за двама.

