Наталия Киселова: "Бюджет 2026" не се оттегля, а се преработва

кадър: Bulgaria ON AIR

Към момента проектобюджетът за 2026 година не се оттегля, а се преработва. Това заяви в студиото на "Опорни хора" бившият председател на Народното събрание Наталия Киселова.

По думите ѝ след протеста председателят на най-голямата по численост парламентарна група е поискал да се забави темпото.

"За да може да се търси баланс на интереси между различни съсловия и социални групи, които не са доволни от заложените цифри. Eдни не са доволни, защото им се вдигат осигуровки. На други - мотивът за протеста беше, защото не им се вдигат заплатите", посочи още Киселова пред Bulgaria ON AIR.

"Протестът не беше срещу проекта за бюджет. Или поне не беше единственото основание. В обществото в последно време се натрупа сериозно напрежение и то е по различни причини. Голяма част от хората, които бяха на площада, бяха недоволни и обединени от едно - това управление не ни харесва. Напрежението е очаквано. Нормално е да има протести. Въпросът е тези протести да не са свързани само и единствено с политически провокации", смята Киселова.

На въпрос на Ганиела Ангелова дали се е обидила, когато е била ротирана като председател на парламента, Киселова отговори: "Място за обида няма. Разбирането - и моето лично, и на нашата парламентарна група, е, че НС трябва да се върне към нормалното си функциониране и аз показах, че с диалог с всички парламентарни групи функционирането на парламента е възможно".

