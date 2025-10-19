Наталия Киселова: Отиде си личност с ярка индивидуалност, отстояваща своите убеждения с увереност и чувство за граждански дълг

Кадър Нова Тв

Кончината на наша журналистка натъжи Наталия Киселова.

Председателят на парламента Наталия Киселова изрази своите съболезнования по повод кончината на Магдалена Ташева - народен представител от 42-рото и 43-тото Народно събрание.

„С тъга научих вестта за кончината на Магдалена Ташева – личност с ярка индивидуалност, отстояваща своите убеждения с увереност и чувство за граждански дълг“, пише в съболезнователен адрес до близките й председателят на Народното събрание Наталия Киселова. Тя отбелязва, че с нейните позиции и активна дейност като народен представител, журналист и публицист Магдалена Ташева ще бъде запомнена като яростен защитник на правата и законните интереси на своите избиратели и сподвижници.

Председателят на парламента посочва, че отстоявайки своите политически възгледи в 42-рото и 43-тото Народно събрание, Магдалена Ташева се е отличила с прямота, искреност и откровено назоваване на проблемите в българското общество. „Вярвам, че ще бъде помнена като отличен професионалист с ярка позиция и непримирим дух!“, заявява в съболезнователния адрес Наталия Киселова, пише novini.bg.

