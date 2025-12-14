Наталия Киселова: Смяната на председателя на НС отвори духа от бутилката

кадър: бТВ

"Няколко фактора събори този кабинет. На първо място - лошата комуникация. Не само между партньорите в съвместното управление, а и комуникацията с външния свят. Никога не бива да се обвиняват за проблеми журналисти, медии, хората, народа. На второ място - силното его, хората не могат да приемат определени факти. И трети фактор - неспазването на правилата", каза доскорошният председател на 51-то Народно събрание, депутат от БСП, юрист и специалист по Конституционно право - Наталия Киселова в предаването "120 минути". Поводът - оставката на коалицията.

Причината за напрежението и протестите

"От началото на ноември беше забавено внасянето на проекта за бюджет. Бяха дадени кратки срокове за предложение между първо и второ гласуване. Тази бързина да влезе в календарната година, да може от първи януари да го има в Държавен вестник. Всички тези действия и съкращаване на срокове също са част от напрежението, което се канализира в протести", заяви Киселова.

"Голяма част от работата на Народното събрание всъщност се концентрира в пленарна зала, а не в комисиите. И тогава, когато се отнеме специализирания дебат в комисии с гости, със заинтересовани страни, тогава е нормално напрежението в пленарна зала да се покачва. В един определен момент наред с други протести, е нормално да доведе до напрежение, което да събере хора на улицата", каза още бившият председател на НС.

За модела Борисов-Пеевски

Смяната на председателя на Народното събрание беше съпъствана от няколко статуса на г-н Пеевски и една показателна снимка. Но разбирането на ДПС-Ново начало бе председателят на НС да бъде от най-многочислената парламентарна група. Дали са трите парламентарни групи, които са сключили споразумение за съвместно управление или са подкрепяни от ДПС-Ново начало, то те числово нямат мнозинство спрямо другите пет парламентарни групи. Всяка група си гледаше интереса, който надделяваше над това кое е добре за България, заяви Киселова.

Според нея не трябва да се гледат само онези ПГ, които подкрепят мнозинството. Трябва да участва и онези които формално са в опозиция. Хората искат да видят парламентарните групи, за които са гласували. Тогава, когато една парламентарна група доминира, е нормално другите да не харесват НС.

Смяната на председател на парламента

Тази смяна отвори духа от бутилката, смята Киселова. "Това е въпрос на анализи. Разговорът между колегите, които ходят на съвета за съвместно управление беше, че ГЕРБ от самото начало са искали председателството на НС. Тук има различен прочит на това какво изживяхме в периода на формиране на правителство. Коалицията означава разпределение на отговорността. Въпросът за споделянето на отговорността бе участието ми в ръководсвото на НС. Във всеки един момент получавах подкрепа от членовете на моята парламентарна група", каза още бившият председател на НС.

