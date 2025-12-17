Наталия Симеонова се завръща

Кадър Фб

Наталия Симеонова е легендарна фигура в телевизионния ефир.

След дълго отсъствие тя започва нов проект, който е доста подобен на "Море от Любов", предаването, което обикаляше с бус България, за да каже на някой, че някой го обича.

Сега Наталия пуска нов проект, но не телевизионен.

Проектът, наречен „От сърце“, представлява платформа за персонални видеопослания и жестове с лично значение.

Проектът не е предназначен за телевизионно излъчване, а представлява частна услуга, фокусирана върху истинските и неподправени емоции, пише "България днес. Освен персонални видеопослания, платформата предлага и различни индивидуални жестове и подаръци, съобразени с желанията на клиента. Екипът на „От сърце“ акцентира на философията на свободата на изразяване – без ограничения и шаблони. Всеки жест е уникален, тъй като хората и техните истории са различни.

„За начало искам да благодаря на всички за позитивната реакция, пропита с любов. Всяка история, която съм разказвала, е минавала през сърцето ми. Доверие се изгражда – то е процес. Благодаря ви за доверието.“

Тя вече има първи клиент.

