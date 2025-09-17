Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Куклената актриса Наталия докара нервна криза на половин отбор в "Игри на волята". Причината бе, че се пусна в преодоляване на препятствията на Арената с болки в крака.

Отборът й Феномените постоянно й крещяха, като най-дейни бяха Ръждавичка и Чикагото.

Един човек иска да ни върне в първи клас. Едвам си сдържах нервите, обръщам се на другата страна да не я гледам, коментира Тодор Венков - Чикагото.

Театрално или наистина се мъчи, не знам, но това ме изяжда, допълва Ръждавичка, като по-късно добави: Ще я убия.

С побъркани хора не е лесно да се справиш, обяснява Чикагото.

Не знам колко я боли коляното, но аз това не мога да направя, ако ме боли, обясни и Лапунов, като я заподозря, че шикалкави.

В това я уличават и зрители, които пишат във Фейсбук:

- Жената е твърде емоционална! Дали се преструва или не, че има проблеми с крака, не е толкова важно!

Но тя е в "Игри на волята" и показва истинска воля!

Колкото и да и се смеят и подиграват, жената си мина цялото трасе и не се отказа!

Не поиска нито смяна, нито наказание! А много от големите "герои и играчи", направо се изложиха, като кифладжии!

- Като беше на арената първо куцаше с левия крак, после с десния, а като си тръгнаха въобще не куцаше

- И аз го забелязах това. Спешно и трябват хапчета за лудост

- Същото забелязах и аз. Но поне си мина трасето жената

Във визитната картичка на Наталия в сайта на екстремното риалити, пише, че е на 44 години и е куклена актриса, а театъра определя като своя първи дом. Тя е българският глас на "Дора изследователката". Пълна с енергия, смешки и благодатно чувство за хъмор, тя планира да внесе нужното настроение в своето племе преди всяка битка. Извън духовитата си персона обаче, Наталия е добре подготвена и готова да покаже на всички, че дори и в малките тела, се крият души на големи приключенци.

