Наталия в първия телефонен разговор с майка си след откриването ѝ: Мамо, събирайте парички и елате да ме приберете

кадър: Нова тв/МВР

След близо месец извън дома Наталия вече се прибира вкъщи. Новината съобщи пред NOVA нейната майка. Днес семейството организира и специално посрещане за момичето.

„Никога не съм губила надежда и я очаквах всеки ден да се върне у дома”, каза майката на Наталия - Тодорка Петрова.

До момента на разговора с NOVA Тодорка все още не беше успяла да види дъщеря си на живо. Но искаше да ѝ каже само едно нещо: „Да се прибере жива и здрава у дома. Чакам я у дома”. Двете говорили за кратко по телефона, минути след като полицията хваща Асен. „Бях много щастлива. Тя ми се обади през нощта. Каза ми: „Мамо, събирайте парички и елате да ме приберете”, после телефонът се изключи”, разказа майката.

Малко по-късно с Тодорка се свързват и от МВР. Инспекторът, с когото разговаряла, ѝ казал да бъде спокойна, както и че Асен Симеонов е арестуван и няма опасност.

Майката подготви изненада за Наталия още щом влезе отново в стаята си след близо месец отсъствие. Приятели на момичето украсиха стаята ѝ с балони и организираха посрещане.

Близките се надяват момичето бързо да се отърси от преживения шок. „Не вярвам Асен да ѝ е посегнал, да ѝ направи нещо и да я е оставил гладна и жадна. Психически не знам, но физически вярвам, че е добре”, смята Тодорка.

Утре прокуратурата ще поиска постоянна мярка „задържане под стража” за Асен Симеонов. До момента събраните данни категорично сочат, че става дума за „отвличане”. „Това е логичната мярка, защото трудно можем да си представим, че 11-годишно дете би желало доброволно и самостоятелно да следва своя пастрок в необичайни за неговото развитие места”, посочи говорителят на Окръжна Прокуратура – Варна Радослав Лазаров.

А Тодорка се надява мъжът да не излиза от ареста. „По-спокойна ще съм, че детето ми ще е в безопасност, също и аз”, каза тя. Пред камерата ни каза, че няма какво да каже на бившия си приятел, освен че детето ѝ не е имало никаква вина.

Припомняме, че издирваната в продължение на 24 дни 11-годишна Наталия беше намерена на 22 юни. Това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в профила си във Facebook. Пастрокът ѝ Асен Симеонов, който я отвлече на 30 юни, беше задържан.

Момичето и бившият партньор на майка му са открити пред хранителния магазин в шуменското село Овчарово след денонощни секретни постове. Детето било изплашено, но споделило, че е щастливо. В акцията са участвали полицаи от Шумен и от Варна.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!