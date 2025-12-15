Натъпкаха хиляди кутии цигари в табуретки и ракла, за да ги прекарат нелегално през България

снимка: Агенция "Митници"

166 800 къса (8340 кутии) контрабандни цигари задържаха митническите служители на МП "Капитан Андреево" при две проверки на превозни средства, влизащи в страната от Турция, съобщиха от Агенция "Митници".

При един от случаите на 8 декември на пункта е пристигал товарен автомобил с турска регистрация. Шофьорът – турски гражданин, представил пред митническите служители документи за превозваната стока – мебели и лично имущество от Турция за Германия. Митническата служителка, извършваща документален контрол и претегляне с електронната везна на осовото натоварване е селектирала камиона за сканиране с рентенова апаратура, при което се отбелязали необичайни плътности в товарното помещение.

В хода на контролните действия митническите служители установяват, че освен декларирания товар има кашони, пълни с цигари. Открити са общо 93 400 къса (4670 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Другият случай е от 12 декември, когато митническите служители извършили проверка на микробус, влизащ в страната от Турция. Шофьорът и още петима пътници – румънски граждани, заявили, че не пренасят нищо за деклариране. При последвалата проверка в превозваните мебели - 4 табуретки и една ракла, са открити 73 400 къса (3670 кутии) цигари без български акцизен бандерол.

Тютюневите изделия са задържани. На нарушителите са съставени актове по Закона за митниците.

От началото на годината до момента на МП Капитан Андреево са задържани над 30 000 000 къса цигари.

