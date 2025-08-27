Натикаха Азис в затвора

Кадър Ютуб

Клип на Азис с надпис "пее в затвора", взриви тези дни социалните мрежи. Милионната аудитория на попфолк идола от всички възрасти наводни с коментари интернет, вариращи от бурно одобрение до брутално неглижиране на появата на Костинбродския славей зад решетките, предаде България днес.

Самият главен герой на видеото, потресло половин България, не обели и дума за коментар.

Но "България Днес" се добра до истината, че каквито и да са реакциите, Азис никога не е пял в нито един български затвор! Надписът на въпросното видео е подвеждащ, ала за съжаление нито един фен на изпълнителя на "Хабиби" не е заподозрял ако не съзнателната измама, то поне опита за подгряване на интерес чрез заблуда. Пък който се хване!

Още в https://www.bgdnes.bg/shou/article/21176715