Натикаха Азис в затвора
27.08.2025 / 11:38 0
Кадър Ютуб
Клип на Азис с надпис "пее в затвора", взриви тези дни социалните мрежи. Милионната аудитория на попфолк идола от всички възрасти наводни с коментари интернет, вариращи от бурно одобрение до брутално неглижиране на появата на Костинбродския славей зад решетките, предаде България днес.
Самият главен герой на видеото, потресло половин България, не обели и дума за коментар.
Но "България Днес" се добра до истината, че каквито и да са реакциите, Азис никога не е пял в нито един български затвор! Надписът на въпросното видео е подвеждащ, ала за съжаление нито един фен на изпълнителя на "Хабиби" не е заподозрял ако не съзнателната измама, то поне опита за подгряване на интерес чрез заблуда. Пък който се хване!