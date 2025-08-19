Натоварено движение на "Капитан Андреево" и "Калотина" тази сутрин

снимка: Агенция "Митници"

Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция „Капитан Андреево“ на вход за товарни автомобили и на пункта „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за леки автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа, предаде БТА.

Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Румъния.

Трафикът е нормален и на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония. Възстановено бе движението през ГКПП „Станке Лисичково“ в двете посоки.

На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

През граничните преходи с Гърция в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

