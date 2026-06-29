Натоварено движение на "Капитан Андреево" и "Калотина" тази сутрин

снимка: МВР

Трафикът на Граничния контролно- пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за леки и товарни автомобили, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Интензивен е трафикът и на ГКПП „Калотина" на границата със Сърбия на вход за леки автомобили. На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. На граничния преход Русе - Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград", „Маказа" и „Ивайловград" преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата", „Илинден" и „Капитан Петко войвода" преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили, допълват от „Гранична полиция", предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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