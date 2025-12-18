Натоварено движение на "Капитан Андреево" и "Лесово" и тази сутрин

снимка: МВР

Трафикът е изключително интензивен на граничните контролните-пропускателни (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 06:00 часа.

Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи, напомнят от "Гранична полиция".

Движението е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

Нормално е движението на граничните преходи с Румъния, предаде БТА.

