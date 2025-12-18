Натоварено движение на "Капитан Андреево" и "Лесово" и тази сутрин
снимка: МВР
Трафикът е изключително интензивен на граничните контролните-пропускателни (ГКПП) "Капитан Андреево" и ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция". Информацията е към 06:00 часа.
Поради стачни действия на гръцки протестиращи са възможни затруднения при преминаването на товарни автомобили през граничните преходи, напомнят от "Гранична полиция".
Движението е нормален на всички контролно-пропускателни пунктове на границата с Република Северна Македония.
На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.
Нормално е движението на граничните преходи с Румъния, предаде БТА.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!