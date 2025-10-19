Натоварено движение на "Капитан Андреево"

Снимка: Агенция "Митници", архив

Трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево" на границата с Турция е интензивен на изход за товарни автомобили, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 6:00 ч. тази сутрин.

Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония и със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, въведена е временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата изпълнител.

На границата с Гърция трафикът също е нормален на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем – Ксанти продължават строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни хора в обекта.

