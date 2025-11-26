Натоварено движение на граничните пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" тази сутрин

снимка: МВР

Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове "Капитан Андреево" и "Лесово" на изход за товарни автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП). Информацията за движението на границите е към 6:00 часа.

Движението е нормално на всички гранични пунктове на границата с Република Северна Македония:

На границата със Сърбия трафикът е нормален на всички гранични пунктове.

На границите с Румъния и с Гърция движението на автомобили е нормално на всички гранични преходи. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, напомнят от ГДГП, предаде БТА.

