Натоварено движение на граничния пункт "Капитан Андреево" тази сутрин

Пиксабей

Трафикът на границата с Турция на ГКПП „Капитан Андреево“ е интензивен за товарни автомобили на изход. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Гранична полиция“. Информацията за движението по границите е към 6:00 часа.

На границата със Сърбия движението на граничните пунктове е нормално. Поради прекъснат кабел от 22:00 ч. на 14 ноември на ГКПП "Връшка чука" временно е преустановено преминаването на тежкотоварни автомобили.

На границите с Румъния и Република Северна Македония движението на граничните пунктове е нормално.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем - Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!