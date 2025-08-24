Натоварено движение тази сутрин на пунктовете "Капитан Андреево" и "Калотина"

снимка: Булфото

Движението е интензивно на вход за леки автомобили на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) с Турция - "Kапитан Андреево", както и на ГКПП "Kалотина" на границата със Сърбия на вход и изход за леки автомобили, съобщава на сайта си Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП).

На границата с Гърция от страна на съседката ни по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.

Пътят до Ксанти ще бъде затворен за всички превозни средства от понеделник 25 август до 13 септември 2025 г. поради извършване на паважни работи. Пътят ще работи нормално само в неделя и всеки ден от 19:00 ч. до 07:00 ч. сутринта, съобщават още от ГДГП.

През граничните преходи в района на Маказа, Златоград и Ивайловград е разрешено преминаването само на леки коли и микробуси до 3,5 тона.

На границата с Румъния на 22 август от 10:00 ч. фериботната връзка, обслужваща граничен преход Оряхово – Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав и силен вятър. Водачите се предупреждават за алтернативни гранични преходи.

Извършва се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе и затова е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранично контролно-пропускателни пунктове.

Възстановено е движението през ГКПП "Станке Лисичково" в двете посоки на границата със Северна Македония. Трафикът е нормален и на останалите гранични контролно-пропускателни пунктове.

