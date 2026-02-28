Натоварено е движението на „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина"

снимка: Булфото

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) „Капитан Андреево“, „Лесово“ и „Калотина" на изход за товарни автомобили, съобщават от Главна дирекция "Гранична полиция" – МВР, на сайта на ведомството. Информацията за трафика на българските гранични преходи и пунктове е към 6:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи.

Нормален е трафикът и на граничните преходи с Гърция. През граничните преходи „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е интензивен на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили.

Трафикът е интензивен на ГКПП „Калотина“ на границата със Сърбия на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропусквателни пунктове.

