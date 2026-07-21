Натоварено е движението на „Калотина“ и „Капитан Андреево“ тази сутрин

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Интензивно е движението на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) със Сърбия „Калотина“ на вход за леки автомобили, както и на ГКПП „Капитан Андреево“ с Турция на изход за леки автомобили. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) на сайта си. Информацията за трафика по границите е към 6:00 часа.

Нормално е движението на граничните преходи с Румъния. От 10:00 часа на 30 юни на граничния преход „Русе – Гюргево“, след ремонт, е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна, припомниха граничните власти, пише БТА.

От 8:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничен преход „Оряхово – Бекет“, временно преустанови работа, поради ниското ниво на река Дунав.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония.

Редактор "Екип на Петел",

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