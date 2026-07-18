Натоварено е движението на ГКПП "Калотина" тази сутрин

снимка: МВР

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) със Сърбия „Калотина" на вход за леки автомобили, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, на сайта на ведомството. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. От 10:00 ч. на 30 юни на граничния преход Русе – Гюргево след ремонт е възстановено движението по Дунав мост. Трафикът се осъществява в двете платна. От 8:00 ч. на 10 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Оряхово – Бекет, временно преустанови работа поради ниското ниво на река Дунав.

На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През преходите „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона. През граничните преходи „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки коли, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички ГКПП с Турция и с Република Северна Македония, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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