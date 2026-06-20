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Натоварено е движението на "Калотина" тази сутрин

20.06.2026 / 08:45 0

снимка: МВР

Движението е интензивно на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Калотина'" със Сърбия за леки автомобили на вход, съобщава Главна дирекция "Гранична полиция" на сайта си.   

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички преходи. На граничния преход Русе–Гюргево се извършват ремонтни дейности на мостовото съоръжение. Движението се регулира.

На границата с Гърция преминаването е нормално на всички преходи. През "Рудозем", "Златоград", "Маказа" и "Ивайловград" преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона. 

През граничните преходи "Кулата", "Илинден" и "Капитан Петко войвода" преминават автомобили, автобуси и товарни автомобили.

На границата с Турция трафикът е нормален на всички ГКПП. 

Преминаването е нормално и на граничните пунктове с Р Северна Македония, предаде БТА.

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