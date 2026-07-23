Натоварено е движението на "Капитан Андреево" и тази сутрин

снимка: МВР

Интензивен е трафикът на граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) „Капитан Андреево“ на изход за леки автомобили към Турция, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР на сайта на ведомството. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Румъния. От 30 юни, след приключване на ремонта, е възстановено движението по Дунав мост при граничния преход Русе – Гюргево. Движението се осъществява в двете платна.

От 21 юли фериботната връзка, обслужваща граничния преход Свищов – Зимнич, временно е преустановила работа поради ниското ниво на река Дунав. Платформата се намира на българска територия.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Гърция. През граничните пунктове „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси с допустима максимална маса до 3,5 тона. През граничните пунктове „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ преминават леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове със Сърбия и Република Северна Македония, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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