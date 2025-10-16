Натоварено е движението на граничните пунктове "Капитан Андреево и "Лесово" тази сутрин

Булфото

Интензивен е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) "Капитан Андреево" и "Лесово" на границата с Турция на изход за товарни автомобили. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция "Гранична полиция" на МВР по данни към 6:00 часа тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Република Северна Македония, както и на границата със Сърбия.

На границата с Румъния трафикът е нормален на всички гранични преходи. Има основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради който е въведена временна организация на движението. Преминаването е в една лента с пропускателен режим, регулиран от служители на фирмата изпълнител.

Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Гърция. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането в обекта, предаде БТА.

